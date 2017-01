POL-LIP: Kalletal - Einbruch in Wohnhaus

Lippe (ots) - (FH) Am Freitagabend zwischen 17.00 Uhr und 20.00 Uhr hebelten Einbrecher in Talle in der Straße "Zum Rießen" die rückwärtige Teerrassentür eines Mehrfamilienhauses auf. Die Wohnungen im Haus wurden nach möglicher Beute durchsucht. Das gesamte erbeutete Diebesgut steht noch nicht fest. Mindestens wurden wenige Hundert Euro an Bargeld entwendet. Hinweise und verdächtige Wahrnehmungen zu diesem Einbruch bitte an die Polizei in Lemgo, Telefon 0 52 61 / 93 30.

