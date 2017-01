POL-LIP: Lemgo - Bewohner vertreibt Einbrecher

Lippe (ots) - (FH) In der Nacht zu Samstag gegen 00.30 Uhr bemerkte der Bewohner einer Wohnung in der Papenstraße Taschenlampenschein, der von außen durch das Fenster in seine Wohnzimmer leuchtete. Um nachzusehen, öffnete der Mann die Wohnungstür und rief hinaus, da erhielt er vor der Tür unmittelbar einen Faustschlag gegen seinen Kopf. Es kam zu einem handfesten Gerangel mit diesem Schläger, während ein Mittäter bereits die Flucht ergriff. Der Wohnungsinhaber und sein 17jähriger Sohn verfolgten die zwei Unbekannten, konnten beide unterwegs auch kurz festhalten, wobei einer der Täter stürzte und mit dem Kopf auf den Asphalt aufschlug. Letztlich gelangte dann beiden Tätern dennoch die Flucht. Die beiden vermeintlichen Einbrecher schlecht zu bestimmenden Alters werden wie folgt beschrieben: Täter 1: ca. 190 cm groß; kräftige Gestalt; Bartträger, Wollmütze; "Hoody"-Pullover; insgesamt eine ungepflegte Erscheinung Täter 2: ca. 180 cm groß, kräftige Gestalt, Glatze, kein Bart, keine Kopfbedeckung; grauer Wollpullover; erlitt wahrscheinlich eine blutende Wunde am Kopf Hinweise und verdächtige Wahrnehmungen zu diesem Einbruchsversuch bitte an die Polizei in Lemgo, Telefon 0 52 61 / 93 30.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell