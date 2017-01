POL-LIP: Bad Salzuflen - Nach Bremsversagen Laterne umgefahren

Lippe (ots) - (FH) Am Samstagnachmittag gegen 15.00 Uhr wollte der 64 Jahre alte Fahrer eines 7,5-Tonnen-Lkws auf der Werler Straße in Höhe der Bahnhofstraße vor der Rot zeigenden Ampel anhalten. Als der Mann das Bremspedal betätigte, bemerkte er, dass die Bremse keinerlei Wirkung zeigte. Um niemanden zu gefährden und das Fahrzeug abzubremsen, lenkte er den Lkw dann bewusst von der Fahrbahn weg über den Gehweg in Richtung der dortigen Grünanlage. Dabei wurde ein Verkehrszeichen und eine Straßenlaterne umgeknickt. Der Lkw kam dann ohne weitere Schäden zu verursachen zum Stillstand. Der LKW wurde zur technischen Überprüfung durch die Polizei sichergestellt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 8000.-- Euro.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell