POL-LIP: Bad Salzuflen - Einbruch in Wohnhaus

Lippe (ots) - (FH) Am Freitagabend zwischen 17.30 Uhr und 19.30 Uhr haben Einbrecher in Retzen in der Papenhauser Straße die Terrassentür der Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus aufgehebelt. In sämtlichen Räumen wurden die Schränke geöffnet und durchwühlt. Zur möglichen Beute kann bisher noch nichts gesagt werden. Hinweise und verdächtige Wahrnehmungen zu diesem Einbruch bitte an die Polizei in Bad Salzuflen, Telefon 0 52 22 / 98 18 0.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell