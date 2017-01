POL-LIP: Bad Salzuflen - Einbruch in Wohnhaus

Lippe (ots) - (FH) Im Verlaufe des Freitags zwischen 08.00 Uhr und 20.00 Uhr wurde in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Bielefelder Straße eingebrochen. Die Täter verschafften sich Zugang durch Aufhebeln des Küchenfensters und durchsuchten die komplette Wohnung. Mit einigen Schmuckstücken als Beute verließen sie dann die Wohnung durch die von innen geöffnete Terrassentür. Hinweise und verdächtige Wahrnehmungen zu diesem Einbruch bitte an die Polizei in Bad Salzuflen, Telefon 0 52 22 / 98 18 0.

