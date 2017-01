POL-LIP: Detmold - Einbruch in Wohnhaus

Lippe (ots) - (FH) In der Zeit zwischen Donnerstagabend 17.30 Uhr und Freitagabend 17.30 Uhr wurde in Pivitsheide in der Straße "Am Fischerteich" in ein zurzeit nicht bewohntes Haus eingebrochen. Zum Eindringen in das Haus wurde eine Balkontür aufgehebelt. Ob überhaupt etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Hinweise und verdächtige Wahrnehmungen zu diesem Einbruch bitte an die Polizei in Detmold, Telefon 0 52 31 / 60 90.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell