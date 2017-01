POL-LIP: Oerlinghausen. Berührung im Begegnungsverkehr - Beteiligter verschwand.

Lippe (ots) - Auf dem Hellweg in Lipperreihe berührten sich am Freitagmorgen zwei Fahrzeuge im Begegnungsverkehr. Einer der Fahrer verschwand anschließend, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Gegen 07.45 Uhr war eine 19-Jährige in ihrem Renault in Richtung Tunnelstraße unterwegs und wollte die Kreuzung Hellweg / Holter Straße geradeaus überqueren. Ihr entgegen kam ein PKW, dessen Fahrer unmittelbar vor ihr nach links in die Holter Straße einbog und den Vorrang des Renaults missachtete. Trotz Vollbremsung der 24-Jährigen kam es zur Kollision der Fahrzeuge. Nachdem beide zunächst angehalten hatten, begutachtete der "Verursacher" sein Fahrzeug und verschwand, nachdem er keinen Schaden an Auto festgestellt hatte, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Bei dem Wagen könnte es sich um einen dunklen Ford gehandelt haben. Der Fahrer soll etwa 30 bis 35 Jahre alt und um die 185 cm groß sein. Er hat schwarze ohrenlange Haare und trug eine schwarze Brille. Hinweise im Zusammenhang mit dem Unfall, zum Fahrer oder zu seinem Fahrzeug erbittet das Verkehrskommissariat Bad Salzuflen unter 05222 / 98180. Der Schaden am Renault liegt bei ungefähr 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell