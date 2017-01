POL-LIP: Lage. Zwei Verletzte nach Kollision.

Lippe (ots) - Auf der Heipker Straße stießen am Freitagmorgen zwei Fahrzeuge zusammen. Beide Fahrerinnen wurden dabei schwer verletzt und nach der Erstversorgung am Unfallort ins Klinikum gebracht. Um kurz vor 08.30 Uhr war eine 24-Jährige in ihrem VW Polo auf der Heipker Straße in Richtung Lage unterwegs und verlor Ausgangs einer scharfen Rechtskurve auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle über den Wagen. Der Polo geriet ins Schleudern und krachte auf der Gegenfahrbahn mit dem Fiat einer 33-Jährigen zusammen. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Heipker Straße war bis gegen 09.30 Uhr auf dem Teilstück gesperrt. Der Löschzug der Stadt Lage kam ebenfalls zum Einsatz und kümmerte sich um die Beseitigung der Unfalltrümmer und ausgelaufenen Flüssigkeiten.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell