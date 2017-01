POL-LIP: Detmold. Kripo bittet um Hinweise bei der Suche nach 18-Jähriger aus Detmold.

vermisste Angelique aus Detmold Bild-Infos Download

Lippe (ots) - Seit Montagabend wird die 18-jährige Angelique S. aus Detmold vermisst. Angelique wurde letztmalig gegen 22.30 Uhr in der elterlichen Wohnung in Detmold gesehen. Auffällig wurde ihr Verschwinden, weil sie am darauffolgenden Dienstag nicht aus der Schule in Lemgo nach Hause kam. Dort ist sie nicht gewesen, wie sich später herausstellte. Mögliche Anlaufadressen wurden überprüft, brachten aber keinen Aufschluss. Weitere Ermittlungen ergaben, dass Angelique sich momentan in einer labilen psychischen Verfassung befindet und der Hilfe bedarf. Aus diesem Grund bittet das KK Detmold um Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort. Angelique ist etwa 156 cm groß und schlank. Sie hat schulterlange braune Haare mit orange-roten eingefärbten Spitzen. Sie könnte mit einer khakifarbenen Jacke mit Fellbesatz bekleidet sein. Hinweise auf ein Fremdverschulden bzw. eine Straftat im Zusammenhang mit ihrem Verschwinden liegen nicht vor. Hinweise bitte unter 05231 / 6090. Ein Bild von Angelique ist beigefügt.

