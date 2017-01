POL-LIP: Bad Salzuflen. Auto beschädigt.

Lippe (ots) - Im Gröchteweg ist am Donnerstagvormittag ein schwarzer Seat beschädigt worden. Vom Verursacher keine Spur. Der Fahrer des Seats stellte den Wagen gegen 10.00 Uhr am Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Herford ab und ging nur kurz etwas einkaufen. Als er nach etwa 15 Minuten wieder zurückkam, war sein Wagen vorne links beschädigt. Ein Verursacher hat sich bislang nicht gemeldet, um für den Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro verantwortlich zu zeichnen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Bad Salzuflen unter 05222 / 98180.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell