POL-LIP: Oerlinghausen. Straßenlaterne beschädigt.

Lippe (ots) - Ein unbekannter Autofahrer hat in den zurück liegenden Tagen eine Straßenlaterne im "Küsterfeld" beschädigt und sich nicht gemeldet. Der Schaden wurde am Donnerstagmorgen durch Passanten gemeldet. Der Schadenszeitraum kann derzeit nicht enger eingegrenzt werden. Die Beleuchtung steht in unmittelbarer Nähe einer Baustellenzufahrt und wurde in knapp drei Metern Höhe beschädigt, so dass von einem größeren Fahrzeug (LKW, Baufahrzeug pp.) ausgegangen werden muss. Die Schadenshöhe liegt bei etwa 1.000 Euro. Hinweise und Beobachtungen in der Sache bitte an das Verkehrskommissariat Bad Salzuflen unter 05222 / 98180.

