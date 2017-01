POL-LIP: Lemgo. Büroeinbruch.

Lippe (ots) - In der Nacht zum Donnerstag wurde in ein Büro in der Hochschule an der Liebigstraße eingebrochen. Unbekannte Täter suchten dort nach Beute und öffneten sämtliche Schränke und sonstigen Behältnisse. Es fehlt auf jeden Fall ein Tablet der Marke Samsung. Hinweise im Zusammenhang mit dem Einbruch erbittet das KK Lemgo unter 05261 / 9330.

