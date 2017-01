POL-LIP: Detmold. Ford Fiesta beschädigt.

Lippe (ots) - Im Rosental ist am Donnerstagnachmittag ein weißer Ford Fiesta durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt worden. Der Wagen stand von 15.00 Uhr bis gegen 17.30 Uhr in einer der Parktaschen in Höhe der "Lippischen Landesbrand", als er durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug am Heck berührt wurde. Die Schadenshöhe beträgt etwa 1.000 Euro. Ein Verursacher hat sich nicht gemeldet. Hinweise in der Sache erbittet das Verkehrskommissariat Detmold unter 05231 / 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell