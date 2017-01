POL-LIP: Detmold. Blitzeinbruch in der Fußgängerzone.

Lippe (ots) - Am frühen Freitagmorgen drangen unbekannte Einbrecher unter Verwendung eines PKWs in ein Juweliergeschäft in der "Lange Straße", Ecke Woldemarstraße, ein. Um kurz nach zwei wurde ein grauer Ford Focus beobachtet, dessen Fahrer rückwärts mit entsprechender Wucht in den Eingangsbereich fuhr und ihn zerstörte. Zwei männliche Personen drangen in das Geschäft ein und verschwanden nach kurzer Zeit wieder mit je einer Art schwarzen Transportbox in den Händen, vermutlich der Beute, in Richtung Marktplatz. Den PKW ließen sie am Tatort zurück. Kurze Zeit später sahen Zeugen einen grauen Transporter, der aus Richtung Marktplatz kommend die "Lange Straße" in Richtung Rosental fuhr und dann nach links in Richtung Theater / Bismarckstraße abbog und verschwand. Der Fahrer des Ford Focus (Tatfahrzeug) wird wie folgt beschrieben: Etwa 175 cm groß, schlank, 30 bis Mitte 30, südeuropäisches Aussehen, Oberlippenbart, Drei-Tage-Bart und kurze schwarze Haare. Zur Tatzeit trug er eine Jacke mit Kapuze über dem Kopf. Der Beifahrer des Fords, der später als Fahrer des grauen Transporters erkannt wurde, sieht folgendermaßen aus: Etwa gleich groß, leicht "pummelig", 40 bis Mitte 40, südeuropäisches Aussehen, aber mit einem etwas helleren Teint als sein Komplize. Er hat weiße Haare, die auffällig nach oben standen. Zur Tatzeit trug er ebenfalls eine Jacke mit Kapuze über dem Kopf. Was die Täter erbeuteten, ist noch nicht geklärt. Den Ford stellte die Polizei sicher. An ihm befanden sich entstempelte Kennzeichen, die ursprünglich für ein anderes Fahrzeug ausgegeben waren. Die Ermittlungen bzgl. der Herkunft des Ford Focus sind im Gange. Nach Bekanntwerden der Tat leitete die Polizei sofort eine entsprechende Fahndung, insbesondere nach dem grauen Transporter mit Bielefelder Zulassungskennzeichen, ein. Das KK 2 in Detmold bittet nun mögliche Zeugen, denn die Täter oder auch der Transporter ebenfalls aufgefallen sind, sich unter der Rufnummer 05231 / 6090 zu melden. Es ist davon auszugehen, dass die Einbrecher schon kurz vor 02.00 Uhr in der Detmolder Innenstadt unterwegs waren.

