POL-LIP: Barntrup. Drei Verletzte bei Verkehrsunfall.

Lippe (ots) - Auf der K78 (Rote Kuhle) stießen am Donnerstagvormittag zwei Fahrzeuge zusammen. Insgesamt sind drei Personen verletzt worden. Die Kollision ereignete sich gegen 11.00 Uhr auf dem Teilstück der "Roten Kuhle" zwischen dem Abzweig Windbusch und der Ortschaft Sommersell. Der 46-jährige Fahrer eines Mazdas war auf dem Weg in Richtung Sommersell und geriet nach Angaben von Zeugen langsam immer weiter auf die Gegenfahrbahn. Dort näherte sich gerade ein Ford-Fahrschulwagen mit einem 18-jährigen Fahrschüler an Bord. Obwohl der Fahrschulwagen sofort abgebremst wurde, kam es zur Kollision, noch ehe der Ford stand. Beide Autos stießen jeweils mit den linksseitigen Fahrzeugecken zusammen. Der Fahrer des Mazdas wurde schwer, der Fahrschüler am Steuer und ein weiterer Fahrschüler im Fond des Fords leicht verletzt. An beiden Autos entstanden vermutlich wirtschaftliche Totalschäden. Insgesamt gut 20.000 Euro. Sie mussten abgeschleppt werden. Die genaue Unfallursache steht noch nicht fest. Ersten Ermittlungen zufolge könnte Übermüdung seitens des 46-Jährigen eine Rolle gespielt haben.

