POL-LIP: Lügde. Technische Ursache kann nicht ausgeschlossen werden.

Lippe (ots) - Die Brandursache in einem Wohnhaus an der Schillerstraße, bei dem ein 90-jähriger Bewohner Tage später seinen Verletzungen erlag (wir berichteten), kann aufgrund des hohen Zerstörungsgrades im und am Gebäude letztlich nicht hundertprozentig bestimmt werden. Die Ermittler kamen zu dem Ergebnis, dass eine technische Ursache nicht ausgeschlossen werden kann. Der entstandene Sachschaden dürfte im Bereich von etwa 200.000 Euro liegen.

