POL-LIP: Oerlinghausen. Täter flüchtete.

Lippe (ots) - Am Mittwochabend hat ein Einbrecher versucht in ein Haus am Wellenbruch einzusteigen. Als der Täter gegen 20.45 Uhr gerade im Begriff war, sich Zugang zum Einfamilienhaus zu verschaffen, wurde er von Zeugen entdeckt und verschwand sofort in der Dunkelheit. Wem der Unbekannte noch aufgefallen ist oder wer sonst Beobachtungen im Hinblick auf den Einbruchsversuch gemacht hat, wird gebeten sich unter 05231 / 6090 an das KK 2 in Detmold zu wenden.

