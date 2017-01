POL-LIP: Lage. Scheinwerfer ausgebaut.

Lippe (ots) - Am frühen Mittwochmorgen waren Diebe auf dem Gelände eines Kfz.-Anbieters an der Schötmarschen Straße im Ortsteil Waddenhausen aktiv. Die Täter bauten von einem VW Touareg die beiden Xenon-Scheinwerfer aus und nahmen sie mit. Die Tatzeit lässt sich zwischen 04.00 Uhr und 09.00 Uhr eingrenzen. Wem in der genannten Zeit etwas Verdächtiges rund um das Verkaufsgelände direkt an der Schötmarschen Straße (B239) aufgefallen ist, der wird gebeten sich unter 05232 / 95950 mit der Kripo in Lage in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell