POL-LIP: Lage. Beute noch unbekannt.

Lippe (ots) - Am Mittwoch drangen Einbrecher in ein Haus an der Kolpingstraße in Hörste ein. Nachdem sich die Täter Zugang verschafft hatten, suchten sie in allen Räumen nach Beute und verschwanden danach sofort. Die Tatzeit lässt sich zwischen 15.00 Uhr und 21.45 Uhr eingrenzen. Was gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Hinweise und Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch nimmt das KK 2 in Detmold unter 05231 / 6090 entgegen.

