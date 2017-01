POL-LIP: Detmold. 33-jähriger schwer verletzt.

Lippe (ots) - Auf der Bielefelder Straße in Heidenoldendorf hat am Mittwoch ein Audi-Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist gegen eine Mauer geprallt. Der Unfall ereignete sich um kurz vor 14.00 Uhr in Fahrtrichtung stadteinwärts. Der Fahrer geriet nach Angaben von Zeugen immer weiter in den Gegenverkehr. Seine Beifahrerin reagierte geistesgegenwärtig und riss das Lenkrad nach rechts, so dass der Fiat schließlich an einer Grundstücksmauer zum Stehen kam. Die Polizei geht derzeit von einem internistischen Notfall als mögliche Unfallursache aus. Ersthelfer waren sofort vor Ort, darunter auch ein Mediziner, und kümmerten sich schnell um den schwer verletzten Fahrer. Er wurde anschließend ins Klinikum gebracht. Die couragierte Beifahrerin blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 10.000 Euro. Der Audi musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell