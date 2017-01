POL-LIP: Detmold. Täter brach Vorhaben ab.

Lippe (ots) - Am Mittwoch hat ein Einbrecher versucht in ein Haus an der Wilhelm-Mellies-Straße einzubrechen. Der Unbekannte muss sich zwischen 16.30 Uhr und 19.15 Uhr "ans Werk gemacht" haben, wurde aber nicht nur aufgrund der guten Sicherungseinrichtungen davon abgehalten, sondern er hatte die Rechnung wohl auch ohne den Haushund gemacht. Ohne Beute zog er von dannen. Hinweise und Beobachtungen nimmt das KK 2 in Detmold unter 05231 / 6090 entgegen.

