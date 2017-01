POL-LIP: Bad Salzuflen. Verursacher verschwand.

Lippe (ots) - Auf der Teutstraße kam es am Dienstagmorgen zu einer Kollision im Begegnungsverkehr. Ein Beteiligter verschwand anschließend mit seinem Wagen, ohne den erforderlichen Pflichten nachzukommen. Eine 35-Jährige verließ mit ihrem VW Passat gegen 09.00 Uhr einen Parkplatz und bog auf die Teutstraße in Richtung Woldemarstraße ein, als zur gleichen Zeit ein vermutlich grauer VW Polo aus Richtung Grabenstraße in die Teutstraße einbog und dabei vorne rechts laut hörbar gegen den Passat stieß. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, verschwand der unbekannte Fahrer mit seinem Fahrzeug (LIP-Kennzeichen) in Richtung Woldemarstraße. Hinweise zum Fahrer oder zum Auto nimmt das Verkehrskommissariat Bad Salzuflen unter 05222 / 98180 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell