POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbruch in Einfamilienhaus.

Lippe (ots) - Am Dienstagnachmittag wurde in ein Haus an der Tucholskystraße eingebrochen. Der Täter verschaffte sich unter Einsatz entsprechender Werkzeuge Zugang zum Haus und suchte in den Wohnräumen nach Beute. Mit einigen Schmuckstücken verschwand er wieder vom Tatort. Die Tatzeit lag vermutlich zwischen 12.00 Uhr und 19.00 Uhr. Wem etwas im Zusammenhang mit dem Einbruch aufgefallen ist, der möge sich bitte unter 05231 / 6090 beim KK 2 in Detmold melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell