POL-LIP: Lage. Navis im Visier.

Lippe (ots) - Erneut sind Fahrzeugaufbrecher, die es auf fest eingebaute Navigationsgeräte abgesehen haben, im Bereich Lage aufgetreten. Im Goetheweg brachen sie in der Nacht zum Dienstag einen Mercedes und einen BMW auf und bauten aus den Autos die Navigationsgeräte aus. In der gleichen Nacht gingen sie auch einen BMW in der Dürerstraße in Wadenhausen an und bauten daraus ebenfalls die Navigationsanlage aus. Die Kripo bittet Zeugen, denen im Zusammenhang mit den Taten etwas Verdächtiges aufgefallen ist, sich unter 05232 / 95950 im Kommissariat Lage zu melden. Wem eventuell tags zuvor etwas in den genannten Wohnbereichen aufgefallen ist, z.B. fremde Fahrzeuge oder "verdächtige" Personen, der wird ebenfalls gebeten sich zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell