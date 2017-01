POL-LIP: Lage-Hardissen. Einkaufsmarkt überfallen.

Lippe (ots) - Am Dienstagabend ist ein Einkaufsmarkt an der Lückhauser Straße von einem bewaffneten und maskierten Täter überfallen worden. Der Unbekannte betrat gegen 20.05 Uhr den Markt und bedrohte die anwesende Kassiererin mit einer Schusswaffe. Gleichzeitig forderte er Bargeld. Sofort danach verschwand er mit seiner Beute in Richtung Afrikastraße (Lage-Hagen). Der Überfall selbst dauerte nur wenige Minuten. Eine sofort eingeleitete Fahndung, in die auch ein Diensthund eingebunden war, verlief leider ohne den gewünschten Erfolg. Der Täter blieb verschwunden. Zur Höhe der Beute liegen noch keine Angaben vor. Beschreibung des Täters: Um die 175 cm groß, sprach akzentfreies Hochdeutsch, bekleidet mit einem schwarzen Freizeitanzug mit dünnen reflektierenden Streifen an der Ärmeln und Hosenbeinen sowie im Schulterbereich. Graue Wollmütze, schwarze Maskierung und dunkle Schuhe. Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Mann bereits vorher in unmittelbarer Nähe des Markteingangs auf seinen günstigen Moment gewartet hat. Vielleicht war er zu diesem Zeitpunkt sogar unmaskiert. Die Kripo bittet nun mögliche Zeugen, die im Zusammenhang mit der Tat Beobachtungen gemacht haben, vielleicht auch ein Fahrzeug gesehen haben, sich beim KK 2 in Detmold unter 05231 / 6090 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell