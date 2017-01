POL-LIP: Lage. Geldbörse und Telefon abgenommen.

Lippe (ots) - Ein 27-Jähriger ist am frühen Mittwochmorgen auf der Bielefelder Straße von zwei Unbekannten angegangen worden, die ihm seine Geldbörse und sein Mobiltelefon abgenommen haben. Das Opfer war gegen 02.15 Uhr auf dem Weg zum eigenen Fahrzeug und befand sich etwa in Höhe des Brauereiwegs, als es plötzlich von zwei maskierten Unbekannten körperlich angegangen wurde. Die Täter brachten den 27-Jährigen zu Boden, nahmen ihm seine Geldbörse und sein Handy ab und verschwanden über die Straße in Richtung Iltisweg. Beide Unbekannten sollen mit einem südländischen Akzent gesprochen haben. Sie trugen Jogginghosen, einer von ihnen eine blaue Jacke. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Täter möglicherweise auf ihr Opfer gewartet bzw. es gezielt angegangen haben. Wem etwas im Zusammenhang mit der Tat aufgefallen ist, der wird gebeten sich unter 05232 / 95950 mit der Kripo in Lage in Verbindung zu setzen.

