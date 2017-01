POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Versuchter Einbruch.

Lippe (ots) - In der Nacht zum Dienstag wurde versucht in eine Arztpraxis an der Heerstraße in Horn einzubrechen. Ein bislang unbekannter Täter machte sich an einer der Türen zu schaffen und richtete dabei auch entsprechenden Sachschaden an. Ins Gebäude gelangte der Unbekannte nicht. Vielleicht fühlte er sich auch beobachtet und verschwand. Hinweise im Zusammenhang mit dem Einbruchsversuch nimmt das KK Blomberg unter 05235 / 96930 entgegen.

