POL-LIP: Detmold. Hoher Sachschaden.

Lippe (ots) - Auf dem Lidl-Parkplatz an der Sprottauer Straße ist am Dienstagnachmittag ein Nissan erheblich beschädigt worden. Der Wagen war dort von 14.00 Uhr bis 14.15 Uhr abgestellt, als er durch ein unbekanntes Fahrzeug entlang der Fahrerseite berührt wurde, dessen Fahrer oder Fahrerin sich bislang nicht gemeldet hat, um für den entstandenen Sachschaden in vierstelliger Höhe aufzukommen. Hinweise und Beobachtungen in der Sache nimmt das Verkehrskommissariat Detmold unter 05231 / 6090 entgegen.

