POL-LIP: Detmold. VW Golf beschädigt - Verursacher unbekannt.

Lippe (ots) - Auf dem Parkplatz der Augenklinik an der Elisabethstraße ist am Dienstagvormittag ein blauer VW Golf beschädigt worden. Der geparkte Wagen wurde hinten links durch ein Fahrzeug berührt, dessen Fahrer oder Fahrerin sich bislang nicht gemeldet hat. Die Schadenshöhe beträgt geschätzte 600 Euro. Hinweise in der Sache erbittet das Verkehrskommissariat Detmold unter 05231 / 6090.

