POL-LIP: Bad Salzuflen. Hoher Sachschaden durch Vandalismus.

Lippe (ots) - Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte auf dem Schulgelände der an der Paul-Schneider-Straße in Werl-Aspe Sachschaden angerichtet. Die Vandalen zerstörten mehrere Scheiben an verschiedenen Stellen, wodurch eine Schadenshöhe von etwa 4.000 bis 5.000 Euro entstand. Die Kripo Bad Salzuflen bittet nun mögliche Zeugen oder Hinweisgeber, die im Zusammenhang mit dem Vandalismus etwas beobachtet haben oder etwas dazu sagen können, sich unter 05222 / 98180 zu melden.

