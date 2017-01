POL-LIP: Lage-Pottenhausen. Kaum Beute, aber enormer Sachschaden.

Lippe (ots) - Unbekannte Täter haben sich am vergangenen Wochenende auf dem Gelände eines Unternehmens (Bodenmanagement) an der Heipker Straße aufgehalten und erheblichen Sachschaden angerichtet. Die Täter beschädigten einen Radlader und brachten das Fahrzeug in Gang. Mit dem schweren Gefährt öffneten sie gewaltsam einen Container, aus dem sie diverse Materialien stahlen, u.a. eine Wildkamera. Anschließend verschwanden sie wieder. Der Sachschaden reicht an den fünfstelligen Bereich heran. Hinweise und Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat nimmt das KK Lage unter der Rufnummer 05232 / 95950 entgegen.

