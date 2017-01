POL-LIP: Lemgo-Lieme. Weitere Einbrüche bekannt geworden.

Lippe (ots) - Wir berichteten am Montag von einem Einbruch in eine Firma im Hengstfeld, bei dem die Täter Werkzeuge erbeuteten. Mittlerweile wurden drei weitere Einbrüche bekannt, die vermutlich auch auf das Konto der Täter gehen. So stiegen die Einbrecher in der Nacht zu Montag in ein Unternehmen in der Weststraße und in die Räume zweier Firmen in der "Trifte" ein. Dabei erbeuteten sie in einem Fall einen kleinen Wechselgeldbetrag. Wem im Industriegebiet verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge aufgefallen sind, der wird gebeten sich unter der Rufnummer 05261 / 9330 an die Lemgoer Kripo zu wenden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell