POL-LIP: Dörentrup. Versuchter Firmeneinbruch.

Lippe (ots) - Zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen wurde versucht in das Lager einer Firma an der Industriestraße in Humfeld einzubrechen. Der oder die Täter verwendeten entsprechendes Werkzeug, gelangten aber letztendlich nicht in das Gebäude. Möglicherweise wurden sie auch beobachtet und suchten das Weite. Hinweise in der Sache erbittet die Lemgoer Kripo unter 05261 / 9330.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell