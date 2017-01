POL-LIP: Detmold. Versuchter Kioskeinbruch.

Lippe (ots) - In der Nacht zu Montag hat ein Einbrecher versucht, in einen Kiosk an der Lemgoer Straße einzusteigen. Der Unbekannte richtete bei dem Einbruchsversuch an dem Gebäude nahe der Einmündung Feldstraße Sachschaden an, gelange aber nicht in das Innere und verschwand wieder. Hinweise und Beobachtungen in der Sache bitte an das KK Detmold unter 05231 / 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell