POL-LIP: Lügde. Brandopfer erlag seinen Verletzungen.

Lippe (ots) - Der 90-jährige Hausbewohner, der am Donnerstag vergangener Woche bei einem Hausbrand in der Schillerstraße schwerste Verletzungen erlitt, ist am Wochenende seinen Verletzungen erlegen. Zur Brandursache und zur genauen Schadenshöhe liegen bislang noch keine abschließenden Ergebnisse vor.

