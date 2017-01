POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Firmeneinbruch.

Lippe (ots) - Am vergangenen Wochenende wurde in ein Metall verarbeitendes Unternehmen an der Daimlerstraße eingebrochen. Unbekannte Täter verschafften sich Zugang und stahlen aus den Fabrikationsräumen hochwertige Werkzeuge und Schweißgeräte. Hinweise auf verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge nimmt das KK Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222 / 98180 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell