POL-LIP: Lage. Audi A4 beschädigt.

Lippe (ots) - In der Lindenstraße ist am Sonntagnachmittag ein schwarzer A4 beschädigt worden. Ein Verursacher hat sich bislang nicht gemeldet. Die Beschädigung an der Beifahrerseite ist zwischen 16.00 Uhr und 17.45 Uhr entstanden. Der Kombi stand während dieser Zeit in Höhe der Hausnummer 21 am Fahrbahnrand. Der angerichtete Sachschaden liegt bei etwa 1.000 Euro. Hinweise auf den Verursacher oder zu dessen Fahrzeug bitte an das Verkehrskommissariat Bad Salzuflen unter 05222 / 98180.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell