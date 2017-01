POL-LIP: Lemgo. Einbruchsvorhaben scheiterte.

Lippe (ots) - Am frühen Montagmorgen ist versucht worden in ein Juweliergeschäft an der Mittelstraße, zwischen den Einmündungen Kramerstraße und Dünnebierstraße, einzubrechen. Unbekannte wollten sich offenbar mit brachialer Gewalt Zugang verschaffen und richteten dabei auch erheblichen Sachschaden an. Letztendlich scheiterte das Vorhaben und die Täter verschwanden. Der Einbruchsversuch wurde gegen 02.00 Uhr begangen. Wer etwas Verdächtiges in dem Zusammenhang beobachtet hat, möge sich bitte unter 05261 / 9330 bei der Lemgoer Kripo melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell