POL-LIP: Lügde. Nach Kollision verschwunden.

Lippe (ots) - Auf dem "Südfeld" berührten sich am Sonntagnachmittag zwei Fahrzeuge im Begegnungsverkehr. Einer der Beteiligten verschwand anschließend, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Ein 78-Jähriger war gegen 15.45 Uhr mit seinem roten Nissan in Richtung Eschenbrucher Straße unterwegs, als ihm einige Hundert Meter vor einem Café ein Fahrzeug entgegen kam, das zunächst auf den Seitenstreifen fuhr und anschließend wieder zurück auf die schmale Straße gelenkt wurde. Dabei berührte der Wagen den Nissan, wodurch Sachschaden in Höhe von knapp 1.000 Euro entstand. Ohne sich um die Angelegenheit zu kümmern, setzte der oder die Unbekannte die Fahrt fort. Hinweise zum Fahrer oder zum Fahrzeug nimmt das Verkehrskommissariat Lemgo unter 05261 / 9330 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell