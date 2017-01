POL-LIP: Blomberg. Ladegerät mitgenommen.

Lippe (ots) - In der Nacht zum Sonntag drang ein Täter in eine Garage an der Lemgoer Straße im Ortsteil Istrup ein. Der Einbrecher hebelte eine Tür auf und verschaffte sich auf diese Weise Zugang. Er stahl zwei 24Volt/104Ampere-Batterien und ein dafür geeignetes Ladegerät der Marke Torqeedo. Wem im Zusammenhang mit dem Einbruch etwas Verdächtiges aufgefallen ist, der wird gebeten sich unter 05235 / 96930 bei der Kripo in Blomberg zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell