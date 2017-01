POL-LIP: Detmold. Schüssel bei der Polizei abgegeben.

Lippe (ots) - Passanten fanden am Sonntagnachmittag auf dem Friedhofs-Parkplatz an der Thüringerstraße im Detmolder Ortsteil Spork-Eichholz einen Schlüsselbund und gaben ihn bei der Polizei ab. Der Finder stieße gegen 15.30 Uhr auf die am Boden liegenden Schlüssel. Es handelt sich dabei um einen Autoschlüssel (Seat), eine Funkfernbedienung, einen Sicherheitsschlüssel und drei weiteren Schlüsseln an einem Schlüsseletui. Ob die Fundsache im Zusammenhang mit einer Straftat (z.B. Fahrzeugaufbruch o.ä.) steht oder aber tatsächlich nur verloren wurde, steht nicht fest. Wer solche Schlüssel vermisst, wird gebeten, sich unter 05231 / 6090 beim KK Detmold zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell