POL-LIP: Oerlinghausen - Wohnhauseinbruch

Lippe (ots) - (RB) Am Samstag, 21.01.2017, kam es in der Zeit zwischen 17:45 Uhr und 23:10 Uhr zu einem Wohnhauseinbruch in der Straße Unter der Howe in Oerlinghausen. Unbekannte Täter drangen dabei über eine Terrassentür in das Haus ein und durchwühlten sämtliche Räume. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wendet sich bitte an die Polizei in Detmold unter tel. 05231-6090.

