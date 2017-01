POL-LIP: Lage - Unfall mit Personenschaden beim Einbiegen

Lippe (ots) - (RB) Am Freitag, 20.01.2017, gegen 19:05 Uhr, kam es in Lage an der Einmündung Detmolder Straße / Ottenhauser Straße zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Ein 60-jähriger Lagenser übersah beim Einbiegen auf die Detmolder Straße den bevorrechtigten Pkw eines 51-jährigen Detmolders, welcher die Detmolder Straße in Richtung Innenstadt befuhr. Bei dem anschließenden Zusammenstoß verletzte sich der Detmolder leicht und an beiden Pkw entstand Sachschaden von insgesamt 4000 EUR.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell