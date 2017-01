POL-LIP: Lemgo - Versuchter Einbruch in Telekommunikationsgeschäft

Lippe (ots) - (RB) In der Zeit zwischen Montag, 16.01.2017, 07:00 Uhr, bis Donnerstag, 19.01.2017, 14:00 Uhr, versuchten unbekannte Täter ein Telekommunikationsgeschäft an der Mittelstraße aufzubrechen. Die Täter versuchten die Eingangstür aufzuhebeln, was ihnen allerdings nicht gelang. Daher blieb es bei einem geringen Sachschaden. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte bei der Polizei unter Tel. 05261-9330.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell