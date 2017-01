POL-LIP: Bad Salzuflen - Diebstahl eines Pkw

Lippe (ots) - (RB) Am Samstag entwendeten unbekannte Täter in der Zeit zwischen 00:30 Uhr und 09:10 Uhr einen grauen Audi A 6. Der Tatort liegt in Biemsen-Ahmsen in der Straße Zum Strüh. Wer sachdienliche Hinweise zu dieser Tat geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter Tel.: 05222-98180.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell