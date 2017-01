POL-LIP: Bad Salzuflen - Nur der Pkw blieb am Unfallort

Lippe (ots) - (RB) Am Samstag, 21.01.2017, um 03:09 Uhr, kam es in Bad Salzuflen-Schötmar in der Eduard-Wolff-Straße ausgangs einer scharfen Kurve zu einem Verkehrsunfall. Ein unbekannter Fahrer eines blauen Audi A 6 war offensichtlich nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Mauer geprallt. Anschließend flüchtete der Fahrer von der Unfallstelle und ließ den Pkw am Unfallort zurück. Es entstand Sachschaden in niedriger 4-stelliger Höhe. Zeugen des Unfalles werden gebeten sich an die Polizei in Bad Salzuflen zu wenden unter Tel. 05222-98180.

