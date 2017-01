POL-LIP: Bad Salzuflen - Raub auf Spielhalle

Lippe (ots) - (RB) Am frühen Sonntagmorgen, gegen 06:30 Uhr, betraten 2 unbekannte, männliche Täter eine Spielhalle an der Salzufler Brüderstraße und forderten unter Vorhalt einer Brechstange von der Aufsicht die Herausgabe des Wechselgeldes. Sie erbeuteten einen niedrigen 4-stelligen Geldbetrag und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Täter waren ca. 180 und 190 cm groß und trugen Base-Caps. Zeugen der Tat werden gebeten sich unter Tel. 05222-98180 an die Polizei in Bad Salzuflen zu wenden.

