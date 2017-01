POL-LIP: Augustdorf - Garageneinbruch

Lippe (ots) - (RB) Am Freitag, 20.01.2017, verschafften sich unbekannte Täter in der Zeit von 16:30 Uhr bis 21:30 Uhr, Zutritt in eine Garage in der Haustenbecker Straße. Sie entwendeten daraus mehrere Werkzeugmaschinen und entkamen in unbekannte Richtung. Hinweise werden erbeten an die Polizei in Detmold unter Tel. 05231-6090.

