POL-LIP: Detmold - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Lippe (ots) - (RB) Am Samstag, 21.01.2017, um 17:30 Uhr, kam es in Detmold auf der Lemgoer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 76-jährige Detmolderin zu nah an einem geparkten Pkw vorbeifahren wollte. Sie hatte offensichtlich übersehen, dass ein 33-jähriger Detmolder gerade in der geöffneten Tür seines Pkw stand und dabei war, sein Kind aus dem Kindersitz zu holen. Die Frau touchierte die geöffnete Tür, wodurch der 33-Jährige leicht verletzt wurde. Das Kind blieb unverletzt.

