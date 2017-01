POL-LIP: Detmold - Unfallflucht an geparktem Pkw

Lippe (ots) - (RB) Am Freitag, 20.01.2017, gegen 23:30 Uhr, kam es in Detmold auf der Lageschen Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte dabei einen am Straßenrand geparkten grauen Ford Focus. Nach dem Unfall verließ er den Ort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Der Unbekannte verursachte einen Schaden von ca. 2000 EUR. Zeugen werden gebeten sich an die Polizei in Detmold zu wenden unter Tel. 05231-6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell